Bursa'da kayınpederi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta bir süredir aralarında husumet bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaştı.

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