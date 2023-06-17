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İzmir'de pansiyonda kalan kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde eşiyle pansiyonda kalan genç kadın, kabloyla boğularak öldürülmüş halde bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 07:34, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 07:35
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İzmir'de pansiyonda kalan kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, bir süredir pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ve eşi Dudu Y'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Dudu Y'nin odada hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının boynuna dolanan kabloyla boğulduğunu belirledi.

Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin, madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli Rıfat Y'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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