Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!

Son günlerde gündemden düşmeyen hayalet evler, vatandaşın canını oldukça sıkıyor. Kiraya verilmeyen, boş tutulan evler sektörde 'hayalet ev' olarak tanımlanıyor. Bazı vatandaşlar konuta yatırım yapıp kiraya vermiyor, bazıları ise piyasanın yükselmesini bekliyor. Yaşanan bu durum, kiralık ev arzını sıkıntıya sokmaya başladı. Yabancı vatandaşlar, gurbetçiler, tatile gidenler, miras kalan evler, çocuğunu evlendirme hazırlığında olanlar, gayrimenkule borsa gözüyle bakıp beklemede kalanlar, boş evleri meydana getirdi. Hayalet ev adı verilen bu konutlar, kira artışlarını da tetikliyor. Sektör temsilcilerine göre, hayalet evlerin yüzde 10'u (yaklaşık 50 bin) fiyatların yükselmesini bekleyen fırsatçıların elinde bulunuyor. İstanbul'da boş evlerin sayısı giderek artıyor. Kiraya yüzde 25 zam sınırından memnun olmayan, tahliyeden korkan ve piyasanın yükselmesini bekleyen mülk sahipleri, evlerini boş tutuyor.



KİRACIYI ÇIKARTAMAM BOŞ KALSIN DAHA İYİ

İstanbul'da 500 binden fazla boş, hayalet konutun olduğu ifade ediliyor. Kanada, İrlanda ve İspanya gibi birçok ülkede boş evlere ceza uygulanıyor ya da yüksek vergi alınıyor. İstanbul'daki emlakçılar, hayalet evlere çokça denk geldiklerini dile getirerek, "'Zam sınırı var, niye kiralayayım' diyenler var. Evlerini boş tutup, belki ilerleyen aşamada piyasanın yükseleceğini öngördükleri için hareket edenlerin de sayısı yüksek. Kiracıyı çıkartamayacağım için boş kalsın daha iyi, diye düşünenler evlerini kiraya vermiyorlar. Elinde birden fazla evi bulunanlar da bekliyor. Yabancı vatandaşlar da yılda 1-2 ay kullanıyor, geriye kalan aylarda ev boş duruyor. Bir tarafta konut arayan binlerce insan, bir tarafta ise binlerce hayalet konut" değerlendirmesini yapıyor.

MÜLK SAHİPLERİ TEMMUZU BEKLİYOR

Fahiş kira zamlarının önüne geçmek isteyen devlet, son dönemde birçok düzenleme hayata geçirdi. Ancak bu düzenlemelere takılmak istemeyen ev sahipleri, farklı yöntemleri deneyerek daha çok kazanç elde etme peşinde. Boş bırakılan, kiraya verilmeyen evlerin piyasada arz sıkıntısı oluşturduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ev sahipleri temmuzu bekliyor. Hem yüksek kira alırım hem de süre dolsun evimi öyle kiraya veririm diye düşünüyorlar. Böylece, kiralık ev bulunamıyor ve fiyatlar artıyor" dedi.



Boş kalan evlerden yüksek vergi alınsın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "Boş duran evlerden yüksek vergi alınmalı. Devlet bunu tespit ederek, gerekli yaptırımları uygulayabilir. Örneğin, 1 yıldan fazla kiraya verilmeyen evin emlak vergisi 5 katına çıkarılabilir. Böylece caydırıcılık da sağlanabilir. Ayrıca arzın güçlenmesi adına sosyal konutlar yapılmalı, TOKİ devreye girmeli" dedi.



İnşaat yatırımcısı teşvik edilmeli

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da, "İstanbul'da 39 ilçe var ve her ilçede 10-12 bin konutluk boşluk olsa, zaten yarım milyona ulaşıyoruz. Eğer, önünden geçerken perdesiz ev görüyorsak, bunlar hayalet evler diyebiliriz. Konut üretimi artmalı. Üretim artarsa fiyatlar da düşecektir. Bunun için de yatırımcı teşvik edilmeli. Devletin ve özel sektörün yanı sıra kooperatifler de teşvik edilmeli ve desteklenmeli. Konut üretimindeki açığı ancak böyle kapatabiliriz" şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Parto