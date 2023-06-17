Meteoroloji'den 29 il için sarı kodlu uyarı - Haritalı

Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Erdoğan: İstanbul Fetret Devri'ne girdi
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
YSK Başkanı tarih verdi: Elektronik seçim için ilk adım
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
İŞKUR'da 'hayali personel' operasyonu: 2'si memur 39 gözaltı
Polis memuru halı sahada kalp krizinden hayatını kaybetti
Polis memuru halı sahada kalp krizinden hayatını kaybetti
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Konut fiyatları nisanda yıllık yüzde 121 arttı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tanju Özcan'ın heykel mektubuna cevap
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Tüm hazırlıklar tamam: YKS'de 3 milyon 527 bin 466 aday yarışacak
Üniversite kontenjanları netleşti
Üniversite kontenjanları netleşti
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
2 kişinin öldüğü böcek ilacından zehirlenme olayında 2 gözaltı
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
MB'nin 'faiz' kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklentisi
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
Büyükelçiliklere yeni atama yapıldı
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
'e-Devlet'te veri sızıntısı' iddialarına yalanlama
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Park yeri nedeniyle tartıştığı kişiyi yaraladığı iddia edilen polise tahliye
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
Bakan Göktaş'tan Türkiye Aile Destek Programı açıklaması
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
3 parti TBMM'de grup kuruyor
3 parti TBMM'de grup kuruyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den 29 il için sarı kodlu uyarı - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği ise, kentte bugün kuvvetli yağış beklenildiğini belirterek, tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yapılan tahminlerde hava sıcaklıkları batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 10:00, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 10:03
Yazdır
Meteoroloji'den 29 il için sarı kodlu uyarı - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu,Kastamonu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber