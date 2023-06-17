Kimliğini unutan ya da kaybeden YKS adayları geçici kimlik belgesi çıkardı

YKS'ye girecek adaylardan kimlik kartını unutan ya kaybedenler, sınav salonlarına gitmeden önce geçici kimlik belgesi çıkarmak için çaba harcadı.

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