YKS'de 'isim benzerliği' nedeniyle yanlış okula gelen adayları polis yetiştirdi

Samsun'da 166 binada 53 bin 394 öğrenci için başlayan YKS maratonunda aksaklıklara kamu görevlileri müdahale etti.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin isim benzerliği nedeniyle bazı adaylar, yanlış okulla geldi.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nden, yaklaşık 30 kilometre uzaktaki 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitmeleri gereken adaylar polisten yardım istedi.

Bu adayları sınava girecekleri okullara polis ekipleri götürdü.

Öte yandan bazı adaylar sınava son dakikada yetişirken, başlama saatinden birkaç dakika sonra gelenler ise binalara alınmadı.