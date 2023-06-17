Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'dan feci bir kaza haberi geldi. Bir otomobil seyir halindeki başka bir otomobile çarptı ve kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 11:36, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 11:37
Erhan Deniz idaresindeki otomobil, Muharrem Ertör yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki Berra Türkmen (8) ile Gülten Ertör (59) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Diğer sürücü Erhan Deniz (38) ile araçlardaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz (16), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) yaralandı.