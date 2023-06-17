Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Diğer sürücü Erhan Deniz (38) ile araçlardaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz (16), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net