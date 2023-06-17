Ege Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 12:59, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 12:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.