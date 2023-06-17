Motorine zam bekleniyor!

Dolar kurundaki hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlar sürüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine salı (20 Haziran 2023) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam bekleniyor.

Böylece güncel motorinin litre fiyatı ortalama 23,87'ye yükselmiş olacak.

Böylece, 28 Mayıs seçimlerinden bu yana motorine 4 lira 50 kuruş zam gelmiş olacak.