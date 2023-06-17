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Keçiören'de zehirlenme olayının meydana geldiği apartmanda KBRN ekipleri çalışma yaptı

2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin etkilendiği olayın ardından tamamen boşaltılan apartmana özel kıyafet ve ekipmanlarla giren ekipler, cihazlarla zehir miktarını ölçtü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 13:39, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 13:40
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Keçiören'de zehirlenme olayının meydana geldiği apartmanda KBRN ekipleri çalışma yaptı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, apartmandaki kimyasal oranına yönelik ölçüm çalışmalarını yürütüyor.

Keçiören'de bir apartmanda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 10 kişinin ise etkilendiği böcek ilacından zehirlenme olayına yönelik güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AFAD bünyesindeki KBRN ekipleri tamamen boşaltılan apartmandaki zehir oranını belirlemeye yönelik bugün de cihazlarla ölçüm yaptı.

Özel kıyafet ve ekipmanlarla apartmana giren ekipler, ölçümü yaptıktan sonra binanın bulunduğu bölgeden ayrıldı. Apartmandaki kimyasal oranının hala çok yüksek oranda çıkması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

KBRN ekiplerinin sağlık sorunu yaşama riskine karşı Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve polis ekipleri de bölgede hazır bulundu.

- İtfaiye ekipleri apartmandaki kuşu kurtarmak için devreye girdi

Sağlık ekipleri, zehirlenme olayının meydana geldiği apartmanın en üst katında kafesin içerisinde yaşayan bir kuş olduğunu fark etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri bölgeye çağrıldı.

Apartmana gelen itfaiye ekipleri, dışarıdan itfaiye aracının merdiveniyle kuşun bulunduğu kata ulaştı. İtfaiye görevlisinin müdahalesi sırasında kuş, açık olan teras penceresinden dışarı kaçtı.

- Olayın geçmişi

Keçiören'de ilçesinde 16 Haziran 2023'te bir apartmanda ikamet eden ailenin baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle yaptığı ihbar üzere adrese sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, polis, AFAD, UMKE, SAKOM ve GAMER ekiplerinin çalışmaları sonrası, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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