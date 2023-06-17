Diyarbakır'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

İlçeye bağlı Başarı Mahallesi'nde dün otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Umut Gedik kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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