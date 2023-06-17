SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını duyurdu.

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