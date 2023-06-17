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Ali Koç: Futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti yok

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizin düşüncelerinizde olurdum." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 15:12, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 15:14
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Ali Koç: Futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti yok

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor.

Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri katıldı. Fenerbahçe Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, açılış konuşmasında toplantıya 1552 üyenin katılım sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Koç, açıklamalarda bulunuyor.

İşte Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hepimizin canı sıkkın. Hepimizin eteklerindeki taşları dökmeye ihtiyacımız var. Gökten para yağsa, Samandıra'dan altın çıksa, petrol fışkırsa futbolda başarı yoksa ne önemi var? Futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizin düşüncelerinizde olurdum. 3 Haziran 2018 tarihinden bu yana yaşadığımız olumsuzluklara rağmen gemiyi limana yüzdürdüğümüzü, en tepeyi hedeflediğimizi de hatırlatmak istiyorum."

KOMBİNE FİYATLARINA ZAM İDDİASI

"Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. %300 zam nereden çıktı bilemiyorum. Yüzde 300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız."

"Fenerbahçe 6 sezon içinde 3 defa şampiyonluğu son maçta kaybetmiştir. 2006 yılında oynanan Denizli maçı bugünün dünyasında nerede oynanırsa oynansın o maç bitirilmezdi. Dünyada bir takım söyleyin 6 sezonda 3 defa şampiyonluk kaybetmiş. 2012 Mayıs yine son maç şampiyonluk gidiyor. Kolluk kuvetleri taraftarı hedef alıyor. Dünyada kaç kulüp havaalanına giderken ölümle burun buruna gelmiştir? Bu işin kimin yaptığının mücadelesini kaçınız verdiniz? Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik, stadımızda siyasi sloganlar atıldı Beşiktaş'ta da aynı şeyler yaşandı ancak niye sadece Fenerbahçe'ye ceza verildi?"

"28 şampiyonluğun üzerinde geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Sahaya 5 yıldızla çıkınca gündem oluyor."

"Niye skoru etkileyen, şampiyonluğu etkileyen hakem hataları Fenerbahçe'nin lehine olmuyor?"

"DEĞİŞİM ARZUSUNA KAYITSIZ ŞARTSIZ KALMADIK"

"Değişim arzusuna kayıtsız şartsız kalmadık. Bu sene garip bir sene Dünya Kupası arası sonra deprem arkasından seçimler ve maçlar takvim... "Değişim istenmesini anlayabiliyorum. Ancak bir aday çıkmadığı sürece genel kurula gitmek, sonraki sezonun tüm planlamasını riske edecek bir durumdur. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Dolayısıyla değişim isteyenlerin 'Neden biri çıkmıyor' diye sorması gerek."

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