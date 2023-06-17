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Edirne'de bir grup CHP'li 'değişim' çağrısında bulundu

Grup adına açıklamada bulunan Ergun Türkyılmaz:- "Şimdi değişim zamanı. Partiye gönül veren üyelerin değişime ortak olmasını istiyoruz. Bu seçimlerde hangi il ve ilçede olursa olsun başarısız arkadaşların belirli bir süre dinlenmesi gerekli"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 15:00, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 15:16
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Edirne'de bir grup CHP'li 'değişim' çağrısında bulundu

Edirne'de bir grup CHP'li, partilerinin il başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Kendilerine "CHP Taban Hareketi" ismini veren grup adına açıklamada bulunan Ergun Türkyılmaz, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'nin başarısız olduğunu savundu.

Milletvekili seçimlerinde beklentilerin altında oy alındığını, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin de kaybedildiğini ifade eden Türkyılmaz, sorumluların görevi bırakmaları gerektiğini öne sürdü.

Partide değişimden yana olduklarını belirten Türkyılmaz, "Şimdi değişim zamanı. Partiye gönül veren üyelerin değişime ortak olmasını istiyoruz. Bu seçimlerde hangi il ve ilçede olursa olsun başarısız arkadaşların belirli bir süre dinlenmesi gerekli. O da yetmiyor, öz eleştiri vermesi gerekli ve değişime engel olmamaları gerekiyor." diye konuştu.

Mustafa Bezbaş da milletvekili adaylarının belirlenmesinde ön seçim istediklerini söyledi.

CHP'de milletvekilliği ve belediye başkanlığında iki dönem kuralının olması gerektiğini savunan Bezbaş, "13 kez kaybeden ama parti içinde kazanan liderler istemiyoruz partimizde. Maalesef gerçek bu artık. Biz artık şarkı dinlemek istemiyoruz, şarkı söylemek istiyoruz. Biz ülkeyi yönetmek istiyoruz." dedi.

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