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İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından memleketlerine ve tatile gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 15:16, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 15:18
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İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

Öğrenciler ve öğretmenler için tatilin başlaması ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki havalimanlarında da hareketlilik arttı.

Okulların kapanmasıyla hem yaz hem de Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

YOLCULAR YÖNLENDİRİLDİ

Yaşanan yoğunluk nedeniyle önlem alan İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

Ekipler, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için büyük çaba harcadı.

"AİLEMİN YANINA, MEMLEKETE GİDİYORUM"

Tatil için İstanbul Havalimanı'ndan Isparta'ya giden öğretmen Nur Sarı, eğitim ve öğretim yılı bittiği için memleketine gideceğini söyledi.

Öğrencilerinden tatilde bol bol dinlenmelerini isteyen Sarı, "Tüm öğrencilerime başarılar ve iyi tatiller diliyorum. Enerjik bir şekilde tekrar okula başlamalarını istiyorum. Kurban Bayramı tatili için ailemin yanına, memlekete gidiyorum. Öğrencilerim bu süreçte biraz oynayıp rahatlasınlar. Stres attıktan sonra ufak tekrarlar yapsalar iyi olur." diye konuştu.

"GÜZEL GEÇEN BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OLDU"

Memleketi Gaziantep'e gideceğini belirten öğretmen Buse Küspeci, öğrencilerine ve ailelerine iyi bir tatil diledi.

Tatilde öğrencilerine kitap okumalarını tavsiye eden Küspeci, "Ben de memleketime gidiyorum. Herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Güzel geçen bir eğitim-öğretim yılı oldu. Öğrencilerimle iyi anlaştım. Onları seviyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'ndan ailesiyle Van'a giden Merve Tongaç da "Tatilde sürekli evde kalmayacağım, gezeceğim." dedi.

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