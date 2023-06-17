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Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü

Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Dündar kendisine destek olanlara verdiği cevapta protestoyu hakketmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu aktardı. Dündar, "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Haziran 2023 18:37, Son Güncelleme : 17 Haziran 2023 18:39
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Uğur Dündar önce istifa etti sonra geri döndü

Uğur Dündar sosyal meyadan yayınladığı mesajla Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını duyurdu.

Dündar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerledim.

Fenerbahçe'ye de köklerini Kuvayı Milliye'den aldığı için gönül verdim

Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım.

12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım. Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim.

Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim."

İstifa kararının ardından Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda bazı üyeler sahne önüne giderek Uğur Dündar'a destek verdive görevi bırakmamasını rica etti.

Dündar protestoyu hakketmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu söyledi.

Ardından Dündar, "Bana siyaset yapma diyenler, 'İktidara yağcılık yap' diyor.' Ben ölene kadar doğru söyleyeceğim. Yeri gelir iktidarı, yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Devam etmemi isteyenler el kaldırsın." dedikten sonra "Göreve devam etmem oy çokluğu ile onaylanmıştır." diyerek göreve devam edeceğini ifade etti.

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