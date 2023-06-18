Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını bildirdi.

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6/5/2010" ibaresi "16/6/2023" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6/5/2010" ibaresi "16/6/2023" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.