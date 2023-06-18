Zorunlu hizmete af Resmi Gazetede yayımlandı

İşte o değişiklik;

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6/5/2010" ibaresi "16/6/2023" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6/5/2010" ibaresi "16/6/2023" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Editörün Notu; 16.06.2023 tarihi itibariyle görevde olan sözleşmeli öğretmen kadrolu öğretmen fark etmeksizin zorunlu hizmetten muaf olacaklar. Bu öğretmenler; atandıkları ilk görev yerlerinde mecburi çalışma sürelerini tamamladıkları takdirde zorunlu hizmete tabi olmayan okullara yer değiştirebilecekler. Bu sürelere tabi olmayanlar ise bu yaz tatilindeki yer değiştirme döneminde istedikleri okulları tercih edebilecekler. Ataması yapılan fakat Eylülde göreve başlayacak olan öğretmenlerle ilgili yönetmelikte ekstra bir düzenleme olmadığından bu öğretmenler zorunlu hizmete tabi olacaklar. Aslında bakanlık bu tarihle yeni bir tartışma yaratmış oldu bu tarih 30 Eylül 2023 olarak değiştirilmiş olsaydı hiç bir tartışma yaşanmayacaktı.

İşte değişikliğin anlamı;

Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri

MADDE 42 - (1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 16/6/2023 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl, çalışmakla yükümlüdür.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar

MADDE 44 - (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğünden;

a)16/06/2023 tarihinden önce Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak göreve başlayanlar,

b) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

c) En az % 40 oranında çalışma gücünden yoksun olduğunu belgelendiren öğretmenler, muaf tutulur.

(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülükleri altı aydan daha az kalanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylık sürenin belirlenmesinde en son görev yapılan zorunlu hizmet alanı dikkate alınır.

Ahmet KANDEMİR