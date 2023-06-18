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Gazetecinin darbedilmesi olayında polis memuru ile belediye çalışanı gözaltında

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği kavgayla ilgili polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 07:11, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 07:30
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Gazetecinin darbedilmesi olayında polis memuru ile belediye çalışanı gözaltında

Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında belediye çalışanı Y.B. ile polis memuru E.K'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Aygül'ün şikayetçi olduğu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Belediye personeli de açığa alındı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan talihsiz olayla ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Olayın şahıslar arasında yaşanan tasvip etmedikleri bir tartışmadan kaynaklandığını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"Sinan Aygül'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen belediye personelimiz açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim. Haberim olduğu anda hemen Aygül'ü arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ve olayın yakın takipçisi olacağımızı ilettik. Yaşanan bu olayı kınıyorum. Başkan yardımcılarımızı gazeteci arkadaşımız Aygül'ü hastanede ziyaret etmeleri için yönlendirdik. Ankara'da bulunmamdan dolayı Tatvan'a dönüş yapıp Aygül'ü ziyaret edeceğim. Yaşanan bu olayın bizlere ve Tatvan'a mal edilmesinden dolayı derin bir üzüntü yaşamaktayım."

Olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru E.K. de görevden uzaklaştırılmıştı.

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