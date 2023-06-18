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İstanbul'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü

Sultangazi ve Esenler'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de hafif yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 07:27, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 07:34
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İstanbul'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü

TEM Otoyolu Sultangazi sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 FAL 853 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Devrilen araçta bulunan yolculardan biri hayatını kaybederken, sürücü ile diğer yolcu hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, ölen kişinin cenazesi otopsi için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Diğer kaza Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. 34 EDG 465 plakalı otomobil, otogar yönünde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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