Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak

Deprem bölgesinde illerdeki afet konutlarının inşasını hızlandıracak alternatif formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. 11 ildeki ticari hayatın ivedilikle canlanması, yerel hareketliliğin artırılması, yıkıntı olan yerlerdeki eski insan hareketliliğinin yeniden sağlanması için "sağlam, güvenli ve yerinde dönüşüm" için düğmeye basıldı. 680 bin civarında konutun yeniden yapılması beklenirken, 170 bin civarında da ahır, depo, tek katlı dükkan gibi ticari bina yapılacak.

TEŞVİKLER DEVREYE GİRECEK



Deprem bölgesi olduğu için yüksek katlara izin verilmeyecek ve "zemin+4 kat" ilkesiyle hareket edilecek. Daha önce çoğu yerde yüksek katlı binalar bulunması sebebiyle, yeni yapılacak bir binada daire sayısı azalabilecek. Bu durumda, eski yerinde oturmak isteyen vatandaşlar için öncelik, "rıza" olacak. Şehir dışında belirlenen rezerv alanları için de teşvik edici projeler yapılarak formülün hayata geçirilmesi kolaylaştırılacak.

RUHSAT YETKİSİ BELEDİYELERE



Devlet şehir merkezi dışında bulunan bölgelere kalıcı konutları yapmaya devam ederken, bu sürece özel sektörün nasıl dahil edilebileceği yönünde değerlendirmeler de yapılıyor. Deprem bölgesindeki özel sektör şirketlerinin inşaat yapımına başlamak için izin beklediği belirtiliyor. 1 Temmuz'dan itibaren de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapılara ruhsat verme yetkisini belediyelere devredeceği belirtiliyor.

Şehir merkezlerinde zemin etüdü



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı zemin etütlerini yaptığı şehir merkezi dışında kalan rezerv alanlarında konut inşaatlarına devam ediyor. Diğer taraftan da şehrin merkezinde yerinde dönüşümü sağlamak için yeni formüller masada. Avantaj ve dezavantajlar masaya yatırılarak bölgenin en hızlı bir şekilde eski canlılığını kazanması için çalışılacak. Bu kapsamda deprem dolayısıyla yıkılan evlerin mevcut yerlerinde zemin etütleri gibi teknik çalışmalar devam ediyor. Şehir merkezinde uygun yerlere yapılabilecek olan konutlar için bir de rapor hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak raporla, yerinde inşa süreci başlayacak. Bu sürece yerel dinamikler de dahil olacak.

Resul Ekrem Şahan