Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep'in batısı, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep'in batısı, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.