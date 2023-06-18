Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik



1- Pictes öğretmenlerinin süreleri hizmet puanına eklenecek



2- Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirildi



Bugünkü (18.06.2023) resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230618-5.htm

- yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler" ibaresi eklenmiştir.



Bu düzenlemeye göre Pictes öğretmenlerinden MEB kadrolu atananlara Pictes'de geçen süreleri hizmet puanı olarak eklenecek.



-Yapılan bir başka değişiklik ise 16.06.2023 itibarıyla MEB'de kadrolu olarak çalışmakta olan öğretmenlerin zorunlu hizmet görevleri kaldırılarak zorunlu hizmetten muaf sayılmışlardır.



MEB'den bu aşamadan sonra beklenen; öncelikle deprem bölgesi olmak üzere tüm zorunlu hizmet bölgelerine/kurumlarına yönelik teşvik uygulamasına geçilerek zorunlu hizmet bölgelerinde öğretmen sorununun çözülmesi, bu bölgede çalışmakta olanların yapılacak teşviklerden yararlandırılması düzenlenmesidir.



Maksut BALMUK

Öğretmen