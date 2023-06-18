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Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü

Merkez Bankası piyasa beklentileri anketinde öngörüldüğü gibi politika faizi yüzde 8.50'den yüzde 17.50'ye yükseltilirse, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı da yüzde 1.36'dan yüzde 2.15'e kadar çıkabilir.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 09:07, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 08:55
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Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü

Pahalılık karşısında limitlerini zorlayarak tüm ihtiyaçlarını kredi kartları ile gideren vatandaş, ağustostan itibaren kredi kartlarında ve kredili mevduat hesaplarında daha yüksek faizlerle karşı karşıya kalacak. Kredi kartlarının faiz oranları Merkez Bankası'nın para politikası faizi ile belirleniyor. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 22 Haziran'daki toplantısında faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Merkez Bankası piyasa beklentileri anketinde öngörüldüğü gibi politika faizi yüzde 8.50'den yüzde 17.50'ye yükseltilirse, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı da yüzde 1.36'dan yüzde 2.15'e kadar çıkabilir. Hesaplamalara göre, kredi kartı faiz oranı, politika faizinin yüzde 20'ye ulaştığı senaryoda yüzde 2.36'ya, yüzde 30'da ise yüzde 3.26'ya çıkacak.

AĞUSTOSA SARKABİLİR

Merkez Bankası'nın Ağustos 2022'de başladığı politika faizi indirimleri sonrasında bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabilecekleri azami faiz oranları da düşüşe geçti. Politika faizi indirimleri öncesi yüzde 1.80 olan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı Aralık 2022'den bu yana yüzde 1.36 olarak uygulanıyor. Her ayın sondan 5. işgününde sonraki ayın kredi kartı faiz oranları ilan ediliyor. Uzmanlar bu ay Kurban Bayramı nedeniyle, faiz artırılsa bile kredi kartı faizlerine yansımasının ağustosa sarkabileceğini belirtti.

Yılbaşından bu yana yüzde 60 arttı

İhtiyaç kredileri faizleri yüzde 60'a kadar ulaşarak rekor kırınca vatandaş yüzde 1.36 faizli kredi kartlarına sığındı. Özellikle sene başından bu yana tüketici kredilerinde artış oranı yüzde 22.2 olurken, kredi kartları tarafında bu artış yüzde 60'ı buldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 9 Haziran itibarıyla tüketici kredileri hacmi 1 trilyon 374 milyar lira, kredi kartları ise 1 trilyon 62 milyar lira hacme ulaştı. Yani vatandaşın ihtiyaç, konut ve taşıttan oluşan tüketici kredisi borcunun yüzde 77'si kadar da kredi kartı borcu var.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

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