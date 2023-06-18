Letonya kabusu sona erdi! Bu fırsat kaçmaz

Türkiye A Milli Futbol Takımı; UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya'yı 90+5'te bulduğu golle 3-2 mağlup ederek önemli bir engeli aşarken aynı saatlerde Ermenistan'ın deplasmanda; Ay-Yıldızlı takımımızın finaller yolundaki en önemli rakibi Galler'i 4-2 yenmesi; Almanya vizesi için önemli bir fırsat oldu.

Milliler Samsun'da Galler'i devirirse, büyük bir avantaj yakalayacak.

DİĞER MAÇLAR DA BELİRLEYİCİ



Galibiyet 'Ada' temsilcisi ile farkı 5 puana çıkarmak anlamına geliyor. Ay-Yıldızlılar, Galler'in ardından 4 maça daha çıkacak; Letonya ve Ermenistan'ı ağırlarken Hırvatistan ve Galler deplasmanlarında ter dökecek.

'Bizim Çocuklar' Letonya ve Ermenistan engellerini kayıpsız geçmesi durumunda Hırvatlar'a dış sahada kaybetse bile son Galler maçına finallere katılmanın garantisini almış olarak çıkabilir.

Hırvatistan ve Galler'in alacağı sonuçlar da Türkiye'nin kaderi için belirleyici olacak.

LETONYA KABUSU BİTTİ



Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya ile oynadığı son iki maçı kazanmayı başardı. Baltık ekibi ile son iki maçını deplasmanda oynayan Ay-Yıldızlı ekip bu karşılaşmalardan galip ayrılırken 7'si resmi, 2'si özel 9 maç sonunda toplam 3. galibiyetini elde etti. Milliler bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.