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YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT'de süre 180 dakika olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 10:22, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 10:34
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YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

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