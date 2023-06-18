İstanbul'da kapısı açık olan minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı
İstanbul Bağcılar'da kapısı açık olan minibüs virajı döndüğü sırada, yolcular aşağı düştü. Yaşanan kazada 3 yolcu yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 10:36, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 10:38
9 Haziran Cuma günü saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde, kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü.
Çevredekiler minibüsten düşen yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri minibüsün şoförünü polis merkezine götürdü. Polis ekipleri tarafından bağlanan minibüs otoparka çekildi.