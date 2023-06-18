İstanbul'da barışma teklifi kavgası kamerada: Dövdüğü kadın aracı taşladı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi genç bir kadın, 4 yıl önce aldatma nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Yıllar sonra eşinden boşanan kadın, zaman zaman çocukları için uzaklaştırma kararı da aldırdığı eşiyle görüşmeye başladı. Bir süre sonra ikili araca binerek çocuklarının olduğu okula gitmek üzere yola çıktı. Yolda seyir halindeyken, adam eski eşine barışma teklifi etti.

Dövdüğü eski eşi aracın camını patlattı

Ancak kadın teklifi reddedince ortalık karıştı. Aracı durduran adam eşini içeride darp edince kadın dışarı çıktı. Kaldırımda eline taş geçiren kadın, araca fırlatarak camını kırdı. Bunun üzerine araçtan inen adam sinir krizi geçiren eşini zapt etmeye çalıştı. Sesleri duyan vatandaşlar ve sivil trafik polisleri, koşarak olay yerine geldi. Vatandaşların geldiğini gören adam bu kez de aracına binerek kaçmak istedi. Ancak polis tarafından önü kesilen şahıs araçtan indirildi. Yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kadın eski eşinden şikayetçi olmadı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren kadını sakinleştirdikten sonra taburcu etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kadının eski eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.