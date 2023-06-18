Bahçede 10 TL, markette 30 TL

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 330 dekarda üretimi yapılan, napolyon cinsi kirazın hasadı başladı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, kiraz rekoltesinin geçen yıla oranla fazla olduğunu belirterek, "Hasadımız başladı. Sezonun ilk kirazları bahçede 10 lira civarındayken marketlerde 30 liradan alıcı buluyor" dedi.

Amanos Dağlarının eteklerinde yer alan Kabaklar, İdilli, Hasanlök, Tandır, Yağızlar, Kayabaşı ve Koççağız mahallerinde 330 dekar alanda yetiştirilen kirazın hasadı başladı.

DEPREM İLGİYİ AZALATTI



İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, sezonun ilk kirazının kilosunun bahçede 10, markette ise 30 liraya alıcı bulduğunu belirterek, "İslahiye ilçemizde 330 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen kiraz hasadımız başladı. Rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması sevindiricidir. Sezonun ilk erkenci kirazının kilosu bahçede 10, ancak marketlerde 30 liraya alıcı buluyor" dedi.

Hasadı devam eden kiraza bölgedeki deprem nedeniyle tüccarların ilgisinin beklenilen altında kaldığını söyleyen Köse, "Yaşadığımız deprem felaketinin sonrasında üretime devam eden çiftçilerimizin tüm bunlara rağmen emek verdiği ürünün hasadıyla emeğinin karşılığını alması mutluluk verici" ifadelerine yer verdi.

AMAÇ KALİTELİ ÜRÜN YETİŞTİRMEK



Koçcağız Mahalle muhtarı ve kiraz çiftçisi Bekir Samlı, bölgedeki mahallerinin en büyük geçim kaynağının kiraz olduğunu söyleyerek, hasadını yaptıkları kirazı yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini belirtti.

Samlı, "Mahallemizde kiraz hasadımız başladı. Çiftçilerimize bol, bereketli bir sezon diliyorum. Napolyon cinsi kirazımız kalitesiyle, lezzetiyle, aromasıyla tüketicinin tercih etmesine rağmen bahçede toptan olarak 10 ile 15 liradan gidiyor. Marketlerde 30 lira civarında tüketiciye sunuluyor. Mahallemizin en büyük gelir kaynağı kirazdır. Amacımız kaliteyi düşürmeden daha kaliteli ürün yetiştirmektir" diye konuştu.