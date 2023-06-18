İzmir'de vahşet! Dondurucuda 3 kişinin cansız bedeni bulundu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 13:44, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 14:12
İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu.
Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.