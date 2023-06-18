Milli imkanlarla geliştirilen HGK-82 Bayraktar AKINCI başarıyla test edildi

AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Meteoroloji'den Ankara için uyarı
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Babalar Günü'nde kızını sınava götürürken kazada öldü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Kredi kartlarına da ufukta faiz artışı göründü
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
Esnaf, bayram alışverişinden umutlu: 100 milyar lira gelir bekleniyor
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
28 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
İki yıl önce sıfır araba satın aldı, başına gelmeyen kalmadı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Asgari ücrete ara zam trafiği hızlandı
Memura kira yardımı çağrısı
Memura kira yardımı çağrısı
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Garson çözüldü: 320 bin kripto FETÖ'cü deşifre oldu
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yeni yönetimin yol haritası belli oldu: Ekonomide 3 acil hedef
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Yerinde dönüşümün detayları netleşti: Binalar 4 kat olacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesi
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
Depremzedelere kira yardımı bayramdan önce yatırılacak
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
YKS puanı nasıl hesaplanıyor?
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
'Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
SGK duyurdu: Emekli maaş ve ikramiyeleri ödenmeye başlandı
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Bakan Tekin, deprem sonrası eğitim öğretim sürecine ilişkin konuştu
Motorine zam bekleniyor!
Motorine zam bekleniyor!
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YKS'de ilk oturum (TYT) sona erdi
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
YSK Başkanı Yener'den seçim güvenliği eleştirilerine yanıt
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Kurban ürünlerine bayram zammı: Fiyatlar yüzde 50 arttı
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Fırsatçılığa çözüm: Boş evden vergi alınsın!
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Milli imkanlarla geliştirilen HGK-82 Bayraktar AKINCI başarıyla test edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, "Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 14:43, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 14:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Akıncı'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını hatırlattı. Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Her türlü hava koşullarında kullanılabiliyor

Kacır, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82'nin mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz."

- "SAGE'de önemli projeler üretiyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bir başarıya daha tanık olduklarına dikkati çekerek, "Özellikle TÜBİTAK SAGE'de çok önemli projeler yürütüyoruz. Projelerdeki ilerlemeler göğsümüzü kabartıyor. Yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için oldukça önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılında, TÜBİTAK'ın 60. yılında bu gururla önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber