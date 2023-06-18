Hatay'da midibüs ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 24 kişi yaralandı

Yaralanan 2 sürücü ve midibüsteki 22 yolcu, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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