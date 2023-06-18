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Bahçede köpek beslemesine izin vermeyen ev sahibini öldürdü

Ankara'da bir kişi bahçede köpek beslemesine izin vermeyen ev sahini pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan ev sahibi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 15:50, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 16:02
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde kiracısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İddialara göre kiracı Fatih T., ev sahibiyle ortak kullandıkları evin bahçesine yavru köpek beslemeye başladı. Bunun üzerine ev sahibi Orhan M. ise bahçede köpek beslenilmesini istemediğini belirtti. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında Fatih T, yanında getirdiği pompalı tüfekle Orhan M.'ye ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan M., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BAHÇEDE KÜÇÜK BİR KÖPEK YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI"

Olay anına şahit olduğunu söyleyen üst komşu Emine Doğar ise yaşananları şu şekilde anlattı:

"Bahçede bir küçük köpek yüzünden tartışma çıktı. Rahmetli de çok ağır kelimeler kullandı. Önce bir ağaç tartışması yaptılar. Onun ardından ev sahibi çocuğu çok ağır sözleriyle tahrik etti. Çocuk da bir sinirle içeriye girip bir el ateş etti. Ev sahibi olduğu yere yığıldı. Oğlan dışarı çıktı ve elini kafasına koydu ve şok yaşadı. Ne yapacağını bilemedi zaten o an. Ardından olay yerine gelen polis ve ambulans geldiler kaldırıp gittiler. Kendisi kaçmadı zaten oturup polisleri bekledi. Polisler tüfeğini de aldılar."

Olayın ardından şoka giren zanlı Fatih T., ise olay yerine gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

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