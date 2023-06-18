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Meteoroloji'den Ankara için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara'nın da bulunduğu İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bu gece ve yarın (19 Haziran Pazartesi) sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 16:22, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 16:38
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve İç Anadolu için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bu gece ve yarın sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bu gece ve yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren (İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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