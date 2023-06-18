Önce KADES'ten yardım istedi, sonra şiddetten kurtulmak için kendini yola attı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında D-655 kara yolunun Karaca kavşağı mevkisinde meydana geldi. D.K., yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen erkekten şiddet gördüğü iddiasıyla polisten yardım istemek için cep telefonundan KADES uygulamasına bastı.

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Polis ekipleri, ihbarın ardından gittikleri D.K'yı yaşadığı evinde bulamadı. Yanındaki kişinin otomobilinde bulunan D.K., şiddet görmeye devam edince trafiğin yavaşladığı anda kendini dışarı attı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerinden inen vatandaşlar genç kadına yardım ederek yolun kenarına taşıdı.

OTOMOBİLİYLE OLAY YERİNEN KAÇTI

Genç kadının yanında bulunan kişi ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı. Kadının yolun ortasında kaldığı ve vatandaşların yardıma koştuğu o anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kadına şiddet uyguladığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.