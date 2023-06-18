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AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, televizyon programında çeşitli konulara değinerek dikkat çekti. Özellikle, en alt düzeydeki memur maaşlarının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceklerini açıkladı. Usta, bu değişikliğin anayasal bir revizyon gerektireceğini ve Meclis'in 1 Temmuz'dan itibaren bu konuda çalışmalara başlayacağını vurguladı.

Haber Giriş : 18 Haziran 2023 17:12, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 17:16
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AK Partili Usta'dan memur maaşı açıklaması

Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet'in hazırlayıp sunduğu, siyaset dünyasındaki önemli gelişmelerin yer aldığı Başkent Kulisi programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili ve 28. Dönem Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta oldu.

Başkent Kulisi'nin 17. sezon finalinde konuşan Leyla Şahin Usta'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 TL OLACAK
Anayasal düzenlemeyle yasayla 1 Temmuz'da Meclis yaz döneminde kapanıyor. Tekrar 1 Ekim'de başlıyor. Özellikle seçim öncesinde vatandaşlarımızla yaptığımız saha çalışmalarımızda gündeme gelen konuların bir an önce çözüme ulaştırılması ve yasalaşması için önergemizle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren Meclis'in çalışması kararını aldık. Hedefimiz şu anda 15 Temmuz'a kadar açık görünüyoruz. Ama önümüzde yine yapmamız gereken yine Meclis'in yapması gereken durumlar olursa bu tarih uzayabilir. 20 Temmuz'da olabilir daha ileri bir tarihe de uzatılabilir. Sonuçta Türkiye'nin, hızla yol almamız gereken bir dönemdeyiz ve yapılması gereken çok iş var. O yüzden tam kapanma tarihini size net ancak 15-20 Temmuz'a kadar çalışacağımızı söyleyebilirim. Konular olarak sizin de bahsettiğiniz gibi en düşük memur maaşının seçim döneminde söylendiği gibi en az 22 bin lira olacağı noktasındaki kanuni düzenlemeyi çalışacağız ve onu getireceğiz Meclisimize.

Bununla ilgili de ekime ertelendi şöyle oldu böyle oldu gibi pek çok yeni bir kampanya başlatıldı hemen. Hayır geciktirmeyeceğiz. Bunu en kısa sürede Meclisime getireceğiz.

(Kaç memuru kapsayacak bir çalışma) Bütün memurlarımızın hepsini ilgilendirecek bir şey. Tabii ki herkesin sınıfına kademesine göre de artışlarını alacağı bir çalışma bu. Bütün memurlarımızı etkileyecek. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyleyerek biz buna başladık.

(Şu anda 11 bin TL) Evet neredeyse 10-11 bin TL'lik bir artıştan bahsediyoruz. Tabii burada şey de önemli. Bir taraftan asgari ücret tespit komisyonu çalışıyor. Onların da vereceği rakamlarla birlikte memur maaşlarının dengeye gelmesi gerekiyor. Buna yönelik çalışmaları.. Tabii değişiklik olabilir mi? Söylenen hedef 22 bin liraydı. Onu koruyacağımızı düşünüyorum. Onun üzerinden kademeli artışlarla devam edecektir.

"DEPREM BÖLGESİNDE OHAL BİTECEK"
Deprem bölgesinde OHAL bitecek ancak, işlerin aksamaması için kanuni düzenlemeler yapılacak. OHAL'in getirdiği kolaylıkların devam edebilmesi için bir takım kanuni düzenlemeler getireceğiz. Önümüzdeki süreçte en önemli bir kaç meselemiz bunlar görülüyor şu anda.

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