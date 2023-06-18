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Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybetti

New York - İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İngiliz vatandaşı I.B (62), uçuş sırasında kalp krizi geçirerek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 17:23, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 17:24
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Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY)'nın yerel saatle dün 21.10'da New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelmek için havalanan TK-2 sefer sayılı TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak Atlas Okyanusu'nu geçtiği sırada yolculardan I.B. fenalaştı.

Kabin ekipleri duruma müdahale ederken uçağın kokpit ekibine de haber verildi. İrlanda üzerinde bulunan uçak için Shannon Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçirilerek acil iniş izini istendi. Ancak yolcunun hayatını kaybettiğinin anlaşılmasının üzerine iniş iptal edilerek, uçak seferine devam etti.

Uçak İstanbul Havalimanı'na saat 13:45 sıralarında indi. Vefat eden yolcu için uçağın yanaşacağı D12 park pozisyonuna bir ambulans ve sağlık ekibi hazır bekledi. Hayatını kaybeden yolcu için savcının inceleme yapacağı, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ise cenazenin ülkesine gönderileceği öğrenildi.

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