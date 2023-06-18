YKS soru ve cevapları yayınlandı

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2023-YKS 3, Oturum Yabanci Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçiklan ile Cevap Anahtarlarına 18 Haziran 2023 tarihinden itibaren bağlantıdan erişilebilecektir

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