Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 18.36'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.06 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremi hissettiklerini aktaran Özen, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sahada ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkına geçmiş olsun." dedi.