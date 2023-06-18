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Batman'da 2 çocuk hayatını kaybetti

Batman'da çayda boğulan 2 kız çocuğundan Elifnur Bağdu'nun (13), oyun oynarken dengesini kaybederek suya düşen kuzeni Ceren Bağdu'yu (13) kurtarmak isterken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş : 18 Haziran 2023 19:29, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 19:35
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Batman'da 2 çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Çayüstü köyü Ziyaret mezrasında meydana geldi. Su kıyısında oyun oynayan Ceren Bağdu, iddiaya göre dengesini kaybederek çaya düştü.

Kuzeninin suda çırpındığını gören Elifnur Bağdu, çaya atlayarak kurtarmak istedi. İki kuzen, suya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Suya düştükleri bölgenin yakınında bulunarak ekiplerce sudan çıkarılan iki kuzen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elifnur ve Ceren'in cansız bedenleri, otopsinin ardından, aile ve yakınlarının mezarlarının bulunduğu Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'AYRILMAZ İKİLİ' DENİLİYORDU

Taşımalı eğitim kapsamında Kozluk ilçesindeki Çevrecik Ortaokulu'nda 7'nci sınıfta öğrenim gören kuzenlerin, mezra ve okulda birbirinden hiç ayrılmadıkları için 'ayrılmaz ikili' olarak anıldıkları öğrenildi.

Batman'da yürek yakan olay... 2 çocuk hayatını kaybetti. Karneleri ortaya çıktı. Elif Nur, suya düşen Ceren'i kurtarmaya çalışmış - Resim : 2

Hem kuzen, hem de yakın arkadaş olan Elifnur ve Ceren'in geçen cuma günü teşekkür belgesi aldıkları, okulda da öğretmen ve arkadaşları tarafından çok sevildikleri belirtildi.

İki çocuğun karnesi ortaya çıktı:

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