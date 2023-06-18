Kahramanmaraş'ta şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğunu söyledi.

Yağış sonrası ekili alan, köprü ve menfezler zarar gördü, Çuhadarlı Mahallesi'nin Güzeloba mevkisinde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması yaşandı.

Bazı evlerin giriş katlarında su baskınları meydana geldi, Enişdibi Deresi'nin bazı bölümlerinde su taşkını oluştu.

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