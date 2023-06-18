Asgari ücret ve memur maaşı için kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerek asgari ücret gerek bu 22 bin TL en az memur zammı meselesi bunlar seçim beyannamesinde ortaya koyduğumuz taahhütler. Hiç geciktirmeden bu taahhütlerimizi temmuz ayı içerisinde gerçekleştirme konusunda bir gayret içerisindeyiz." dedi ve asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global'de gündeme dair soruları yanıtladı.
Asgari ücret ve memur maaşlarıyla ilgili Yılmaz şu ifadeleri kullandı;
*Biliyorsunuz Meclisimiz bir çalışma kararı aldı. Temmuz ayında ilk altı ayın da enflasyonunu görmüş olacağız.
*Tüm bunların çerçevesinde bir değerlendirme yapacağız. Gerek asgari ücret gerekse de en düşük memur maaşlarının 22 bin TL olması bizim seçim sürecinde ortaya koyduğumuz taahhütler.
*Biz ne dediysek hep onu yapma gayreti içerisinde olan bir partiyiz. Dolayısıyla biz bu taahhütlerimizi hiç geciktirmeden yerine getirme gayreti içerisindeyiz.
*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ilgili bakanlıkta birlikte asıl bu çalışmayı yürütüyor. Son sözü Meclisimiz söyleyecek.
*Burada Meclisimizin iradesine saygı göstermek zorundayız. Biz talebimizi ortaya koyacağız ama yasamada biliyorsunuz kuvvetler ayrılığı var. Meclis de uygun görürse çalışma tamamlanacak.
*Çok şükür Cumhur İttifakı olarak çoğunluğumuz var, milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Eğer bu olmasaydı iki ayrı ittifakta olsaydı güçler bu sorunlar çok daha karmaşık hale gelecekti.