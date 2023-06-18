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Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, iş yerlerini ve evleri su bastı. Akhisar Devlet Hastanesi ve Akhisar Belediyesi otoparkı da sağanaktan olumsuz etkilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2023 22:32, Son Güncelleme : 18 Haziran 2023 22:34
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Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sağanak yaklaşık 3 saat etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçede caddeler ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. İlçede birçok iş yerini su bastığı öğrenilirken Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi acili ve Akhisar Belediyesi otoparkı da su içinde kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı MASKİ'den ve Akhisar Belediyesi'nden vatandaşların evlerinde kalmaları için çağrı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi MASKİ ekipleri çalışmalara başlarken iş yerlerini su basan esnaf da temizlik çalışması yapıyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçeye gelerek baskınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Akhisar Ali Şefik Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada yoğun yağıştan sonra su baskınlarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 300 çağrının düştüğünü belirterek MASKİ ve AFAD ekipleri ile ilgili personelin hızlıca ihbarlara yönlendirildiğini, çevre illerden takviye ekip istediklerini söyledi.

İzmir'den gelen AFAD ekiplerini Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi acil servisine yönlendireceklerini dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Şu an tahliye süreçleri başladı. Elektrikle ilgili sorunlar var, onlar da büyük ölçüde giderildi. Su baskını olan mahallelerimize güvenlik sebebiyle elektrik verilemiyor. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte Akhisar'a düşen yağış miktarı metrekareye 80 kilogramı geçmiş durumda. Bunun da yaklaşık 60 kilogramının geride bıraktığımız 2 saatlik zaman diliminde yağmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yoğun yağış da baskına sebebiyet verdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden 13 hastamızı da başka hastanelere sevk ediyoruz."

Vali Yaşar Karadeniz, evlerini su basan ilçe sakinlerine bir öğrenci yurdunun tahsis edildiğini, talep eden ailelerin buraya nakledileceğini sözlerine ekledi.

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