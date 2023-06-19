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19 Haziran 2023'den önemli gündem

19 Haziran 2023'den önemli gündem.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 00:01, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 00:03
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19 Haziran 2023'den önemli gündem

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıtı'nı ziyaret edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi İnşaat Alanı'nı ziyaret edecek, Yeni Ercan Havalimanı ve Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesine Yönelik Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi Kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktası saha ziyaretinde bulunacak.

(Lefkoşa/09.30-18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Temel Atma Töreni'ne katılacak, Osmaniye Valiliğini ziyaret edecek, Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, depremde hasar alan bölgede ve Osmaniye Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunacak.

(Kayseri/11.00/Osmaniye/13.30-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tüketici güven endeksini, 2022 yılı sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli, TLREF'e endeksli tahvil ile 5 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,20 kupon ödemeli tahvilin ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirlemek üzere ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri açılış törenine katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Samsun/18.00/21.45)

2- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin final serisi ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u konuk edecek.

(Samsun/18.00)

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