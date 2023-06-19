'Asgari'de ikinci toplantı: Tarafların talepleri belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuzdan itibaren uygulanacak yeni ücret için ikinci toplantısını bugün yapacak. İlkinden farklı olarak bu toplantıya TİSK ve Türk-İş Başkanları da katılacak. Zamma ilişkin toplantıda ilk rakamların masaya konması bekleniyor.

11 BİN LİRA ÜZERİNDE DURULUYOR



Kurban Bayramı öncesinde yeni rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna paylaşılması beklenen asgari ücrette ikinci randevu bugün. İşçi kesimini temsilen Türk-İş'in masaya yeni ücret için 11 bin TL'nin üstü bir rakamı taşıyacağı ifade ediliyor.

İşveren kesimi ise brüt asgari ücrette hükümet teşviklerinin artırılması beklentisi hakim. Bu kapsamda işveren kesimin 11 bin TL üzerinde rakamlarda sigorta prim yükünün hafifletilmesi ve devlet vergi desteklerinin artırılması üzerinde duruluyor.

Tutarın Türkiye Yüzyılı'nın ilk ücreti olması özelliğini taşıyacağı için uzlaşma ile 3'lü imzanın atılmasının arzu edildiği belirtilirken, aralık ayına kadar maaşları enflasyona karşı koruyacak bir rakam olması isteniyor. Asgari ücretin bugünkü toplantısında zam oranının konuşulması ve bir sonuca varılması planlanıyor. Rakam konusunda anlaşma sağlanmaması durumunda ise görüşmeler 3'üncü toplantıya sarkacak.

MEHMET GÜNEY