E-Devlet'e iki aşamalı koruma devreye giriyor
Dijital ortamda 7 binin üzerinde işlemin gerçekleştirilmesine imkan veren e-Devlet'te kullanıcılar için iki aşamalı doğrulama adımı bu yıl zorunlu hale getiriliyor.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 07:42, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 07:31
Yeni uygulamayla birlikte, e-Devlet'ten yararlanabilmek hem de veri güvenliğinin sağlanabilmesi için 'İki aşamalı kimlik doğrulama' yönteminin aktifleştirilmesi gerekecek.
Devreye girecek olan iki aşamalı kimlik doğrulamada şifre girildikten sonra telefona gönderilen mesajdaki şifrenin de girilmesi gerekiyor.
Halihazırda 63 milyon kullanıcısı bulunan e-Devlet'te sadece 1,5 milyon kişi iki aşamalı kimlik doğrulamayı kullanıyor.Resul Ekrem Şahan