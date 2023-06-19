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Diyanet tek tek yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

Vatandaşlar, şüpheye düştüğü konuları Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Soru Sor sitesine soruyor. Kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu, nasıl kesileceği ve kurban kesim vakitleri gibi sorular tek tek yanıtlanıyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 08:16, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 08:13
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Diyanet tek tek yanıtladı: Kurban keserken nelere dikkat edilmeli?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle vatandaşlar, şüpheye düştüğü ayrıntıların yanıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Soru Sor sitesi üzerinden alıyor.

Kurban Bayramında kimler kurban kesmekle yükümlü? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Ailede zengin karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi? İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükafat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Bir aile içinde karı, koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu şartlara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi, kurban bayramında da Hanefilere göre kurban kesmekle yükümlüdürler. Şafii mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifayedir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ne zaman biter? Kurban kesim vaktinin bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafiilere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Kurbanlık hayvanın elektrik veya narkozla bayıltılarak kesmek caiz midir? Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (S.A.V.), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez.

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir.

Rana BÜYÜKTAŞ

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