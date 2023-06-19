Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 09:14, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 11:02
Çorum merkez ile Uğurludağ, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişiler tedavi altına alındı.