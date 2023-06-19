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Anayasa Mahkemesi, bayram öncesi 7 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesinin 22 Haziran 2023 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Mahkeme 12 dosyayı görüşecek. Bu dosyalardan 7 tanesi esastan görüşülecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Haziran 2023 14:00, Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 09:21
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Anayasa Mahkemesi, bayram öncesi 7 dosyayı esastan görüşecek

Ek gösterge düzenlemesi içeren Kanunda gündemde
1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

NOT: Dosyanın ayrıntısı hakkında bilgi bulunmamakta.

Adli Yardım bürolarına ilişkin hükme iptal istemi

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 177. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi şu şekildedir: "Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulur. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır.

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