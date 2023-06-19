Yol yenileme çalışması sırasında Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdiler

Sarıyer Emirgan'da bulunan ve Sultan Abdülhamid tarafından 18. yüzyılda yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İBB tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi. Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin, çalışmalar sırasında geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.